Inédito de Mark Twain chega às livrarias americanas em Setembro

“Se nos concentrarmos muito bem, iremos dar por nós no lugar exacto onde precisamos de estar. De facto, iremos dar por nós numa terra não muito longe daqui — não muito longe, mas o suficiente para descobrir que provavelmente nunca teríamos lá ido. Eu tentei. Essa terra tem um nome, mas é demasiado difícil de pronunciar. Tentar nem seria digno.”

Começa desta forma a história de um rapaz, Johnny, que ao comer uma determinada flor adquire a capacidade de falar com animais, em especial com a sua galinha de estimação. O facto irá permitir-lhe um feito heróico, que é o núcleo deste conto infantil nunca antes publicado da autoria de Samuel Clemens, nome real de Mark Twain. Chama-se The Purloining of Prince Oleomargarine e estará à venda em Setembro deste ano nos Estados Unidos, com a chancela da Penguin Random House.

A novidade foi anunciada no início do ano, mas só agora foi revelada parte do conto que resulta de notas deixadas por Mark Twain (1935-1910) no ano de 1879. “Embora Twain contasse às suas jovens filhas inúmeras histórias antes de adormecerem, compostas na ocasião, de acordo com o que elas pediam, estas notas são consideradas as únicas que ele deixou nessas sessões”, lia-se no comunicado que a editora então enviou aos jornalistas, depois de anunciar a descoberta feita por John Bird, um especialista na obra de Twain e autor do livro Mark Twain and Mehaphor.

Num tom muito menos realista do que os famosos As Aventuras de Huckleberry Finn ou As Aventuras de Tom Sawyer, The Purloining of Prince Oleomargarine divide a autoria com Philip Stead que pegou nas notas de Twain e construiu um conto de 16 páginas com ilustrações da premiada Erin Stead.

