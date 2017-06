Frio como o gelo. É assim o novo trailer de A Guerra dos Tronos

Mais pistas sobre um piso cada vez mais gelado e escorregadio. Assim surge o segundo trailer oficial da sétima temporada de A Guerra dos Tronos, divulgado esta quarta-feira, a menos de um mês do regresso da série norte-americana aos pequenos-ecrãs.

Após anos a prometer um Inverno rigoroso, o clima parece ter esfriado de vez. Sansa Stark surge como personagem principal do início do trailer, imagem sobre a qual ecoam conselhos de Petyr Baelish e que fazem adivinhar uma guerra maior do que todos as travadas até então. “Não lutes no Norte. Ou no Sul. Luta cada batalha, luta em todo o lado. Sempre. Na tua mente”, sussurra.

As cenas seguintes anunciam novas e duras batalhas. Desta vez, Norte e Sul unem forças pela protecção total do reino ficcional de Westeros, onde muito se reclama o direito ao Trono de Ferro. O perigo ganha agora várias frentes.

No final, o regresso de Sansa, cujas palavras surgem em forma de prenúncio: “Quando a neve cai e os ventos sopram, o lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive”.

É a porta para o regresso da epopeia televisiva inspirada na obra de George R. R. Martin. Uma temporada que contará apenas com sete episódios, ao contrário dos dez episódios a que já tinham sido habituados os fãs. A série televisiva tem estreia marcada para 16 e Julho — 17 de Julho em Portugal, no canal Syfy.

Texto editado por Hugo Torres

