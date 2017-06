Charles Bradley de regresso a Portugal

O músico norte-americano Charles Bradley vai actuar a 23 de Novembro no Coliseu do Porto, num regresso a Portugal anunciado esta quarta-feira, poucos meses depois de lhe ter sido diagnosticado cancro no estômago.

PUB

Em Outubro passado, Charles Bradley, de 68 anos, cancelou a digressão Changes, que incluía passagem por Portugal, por lhe ter sido diagnosticado um tumor. Entretanto, regressou aos palcos em Maio, com uma série de concertos nos Estados Unidos que se estenderá até Outubro.

Charles Bradley editou o primeiro álbum, No Time for Dreaming, aos 63 anos. Para trás ficava um percurso de vida marcado pela pobreza e pela precariedade. A sua entrada oficial na música deu-se depois de ter sido descoberto pela editora Daptone Records, quando fazia uma actuação como Black Velvet, imitando James Brown, uma das suas referências. As suas prestações ao vivo e o seu repertório soul funk convocam também figuras como Otis Redding e Al Green.

PUB

Depois da estreia discográfica, em 2011, Bradley editou Victim of Love (2013) e Changes (2016).

O cantor já actuou algumas vezes em Portugal, a última das quais em 2015, em Paredes de Coura.

PUB

PUB