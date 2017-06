Mais 522 idosos receberam complemento solidário em Maio, mantém-se tendência crescente

O Complemento Solidário para Idosos (CSI) abrangeu mais 522 beneficiários em Maio, relativamente a Abril, totalizando 165.597 pessoas, mantendo a tendência crescente deste o início do ano, segundo dados da Segurança Social divulgados nesta terça-feira.

Esta prestação social registou um aumento de 0,3% face a Abril e, em termos homólogos, uma subida de 2,6%, que se traduziu em mais 4190 beneficiários deste complemento.

Segundo as estatísticas do Instituto da Segurança Social (ISS), as mulheres representam a maioria dos beneficiários do complemento solidário (70,1%).

A maior parte dos beneficiários desta prestação social reside nos distritos do Porto (26.949), Lisboa (24.790) e Braga (12.313).

Relativamente às pensões de velhice, as que têm maior peso no total de pensões da Segurança Social (68,1%), os dados indicam que foram atribuídas em Maio 2.033.205, mais 1.378 pensões do que em Abril (0,1%).

Comparando com Maio de 2016, verificou-se um aumento de 0,3%, o que significa que foram atribuídas mais 6.853 pensões de velhice.

Mais de metade dos beneficiários desta pensão (52,9%) são mulheres, refere o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) na Síntese de Informação Estatística da Segurança Social, que acompanha os dados do ISS.

As pensões de sobrevivência, que representam 24% do total das pensões, também registaram um crescimento de 0,3% (mais 1.925) relativamente a Abril, situando-se nas 717.512 pensões.

Face ao mês homólogo, observou-se um decréscimo de 1.550 pensões (-0,2%), referem os dados, adiantando que 81,5% dos beneficiários são mulheres.

Quanto às pensões de invalidez, as estatísticas apontam uma diminuição de 0,8% (menos 1848 pensões) comparativamente a Abril, tendo sido processadas 234.456 pensões.

Observando Maio do ano anterior, foram atribuídas menos 11.424 pensões de invalidez, uma redução de 4,6%, refere o GEP.

As pensões de invalidez representam apenas 7,9% do total de pensões, sendo os homens os principais beneficiários desta prestação (52,8%).

