Bombeiros em volta de Pedrógão Grande estão incontactáveis

Ninguém consegue ligar para as corporações de bombeiros de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera. O PÚBLICO fê-lo várias vezes, sem sucesso, nesta segunda-feira. Estão todas sem comunicações. Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses confirma e adianta: “Se as pessoas quiserem falar com os bombeiros têm de lá ir. É uma situação muito difícil.” O presidente ressalva, no entanto, que esta falha não afecta a comunicação entre os bombeiros, estabelecida via rádio.

De realçar que grande parte da população deste concelhos é envelhecida, observa-se no Censos de 2011. Em Pedrógão Grande, vivem cerca de quatro mil pessoas. Cerca de 1300 têm mais de 65 anos. No concelho de Figueiró dos Vinhos, em seis mil habitantes, mais de 1800 tem mais de 65 anos. Em Castanheira de Pera, o cenário é semelhante: mil dos seus três mil habitantes têm mais de 65 anos.

Apesar da impossibilidade de contacto com os Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera, a Meo escreve em comunicado que “foi instalada uma Unidade Móvel Transportada temporária na zona de Pedrógão Grande, assim como telefones satélite nos centros de apoio da Segurança Social em Castanheira de Pera e Figueiró e, ainda, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera.” A rede Meo “está em fase de recuperação, estando já restabelecidas parcialmente as comunicações móveis”, lê-se, ainda no comunicado enviado pela operadora. Actualmente, "está a ser avaliada a infraestrutura de comunicações afectadas, mas tendo em conta a dimensão do incêndio este trabalho está limitado pelas frentes ainda activas e acções de rescaldo em curso", acrescenta.

Já a Nos confirmou que “quatro estações de rede foram afectadas, com impacto nos serviços de voz, internet e SMS”. Três destas quatro já estão operacionais, “prevendo-se a reposição total dos serviços no decorrer das próximas horas”, adianta a operadora, que também afirma que a duração do impacto nos serviços “foi reduzida”.

A Vodafone também confirma ter “uma antena perto de Vila Ficaia que ardeu”. A operadora garantiu que irá “proceder à instalação de uma estação temporária neste local”, assim que lhes for “permitido o acesso”. A Vodafone adianta, ainda, “ter algumas antenas sem serviço devido à falta de energia eléctrica”: “Nos locais onde foi possível aceder, como é o caso de Castanheira de Pera, a Vodafone já procedeu à instalação de geradores, estando o serviço totalmente reposto”.

“O SIRESP esteve sempre funcional”

Jorge Gomes, secretário de Estado da Administração Interna, reconheceu que “houve falhas momentâneas de comunicação”, no sábado, que afectaram as autoridades presentes nos locais. No entanto, o Ministério da Administração Interna garantiu ontem ao PÚBLICO que “em nenhum momento a Rede SIRESP [Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal], usada pelos bombeiros e por outras autoridades para comunicarem entre si, esteve inoperacional”: “O que aconteceu, no passado sábado, foi que devido ao incêndio que teve início no Concelho de Pedrogão, distrito de Leiria, três antenas foram atingidas pelo fogo, tendo criado algumas zonas de não cobertura da rede”. Mas já foram instaladas antenas móveis e a Rede SIRESP está a funcionar com toda a normalidade, garantiu a tutela. com Pedro Sales Dias

