Eurodeputados do PSD pedem debate de urgência sobre combate a incêndios

Os eurodeputados portugueses eleitos pelo PSD pediram esta manhã na Comissão de Desenvolvimento Regional e na Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu a realização de um debate de urgência em plenário sobre matérias que dizem respeito à prevenção de catástrofes naturais, coordenação no âmbito da protecção civil e combate a incêndios, como o que está activo desde sábado, 18, no Centro do país.

Fernando Ruas, um dos eurodeputados do PSD, disse que o PSD pretende fomentar um debate mais alargado que poderá incluir o ordenamento e a valorização do território, e discutir estratégias de prevenção e de minimização dos efeitos das catástrofes naturais. "Pretendemos ainda conhecer em concreto, como se poderá processar a Ajuda Europeia a Portugal, no âmbito deste Fundo de Solidariedade”, acrescentou o ex-autarca de Viseu.

"É necessário também começar a pensar numa política europeia para a floresta. É necessário debater a criação de uma Força Europeia para a Protecção Civil, para que se possa prevenir e actuar mais rapidamente face a tragédias como esta", propôs José Manuel Fernandes, outro eurodeputado que assinou o documento.

”O pedido foi formalizado ao início da tarde junto do presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, e foi assinado pelo chefe da delegação portuguesa do PSD, Paulo Rangel, e subscrito pelos restantes cinco deputados: Fernando Ruas, Sofia Ribeiro, Carlos Coelho, Cláudia Monteiro de Aguiar e José Manuel Fernandes. O presidente do grupo parlamentar do PPE, liderado pelo alemão Manfred Weber, já manifestou o seu apoio à iniciativa, que aguarda agora a resposta formal para agendamento.

O Parlamento Europeu tem apenas uma sessão plenária agendada antes da suspensão dos trabalhos para férias de Verão, marcada para o período entre dias 3 a 6 de Julho em Estrasburgo.

