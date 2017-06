Pedrógão

Tristeza, indignação, pensamentos, orações e incompreensão perante tal tragédia. 62 mortos? Como é possível? O incêndio ainda não foi combatido e abrange três distritos!?

Tira-nos o sono pensar no desespero de todos os que estiveram (e estão ) envolvidos neste incêndio e ficaram sem membros da família, da aldeia (já de si com poucos habitantes) e não lhes resta mais nada.

Não consigo entender que "não haja meios" de combate... No domingo, no regresso a casa, passei por um quartel de bombeiros com todos os carros e ambulâncias no seu devido estacionamento...

Depois, nas notícias, fiquei de boquiaberta ao constatar que os jornalistas chegaram antes do auxílio e foram os mesmos que convenceram civis a deixar as suas casas e fugirem do ataque das chamas. Os habitantes sem água, não percebem porque a ajuda não chegou.

Não estamos preparados para estas situações. Em 15 anos, pedimos ajuda ao Mecanismo de proteção civil da Europa por 8 vezes! Como não se faz mais?

Não há prevenção. Não temos meios, mas temos uma Cidade do Futebol, e estádios que estão "às moscas".

É rezar e esperar que a chuva caia...

E esperar pela solidariedade dos portugueses, na qual se pode sempre confiar.

Céu Mota, Santa Maria da Feira

Tragédia diabólica

A preto e branco, Portugal está retratado em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Ali tudo se fez cinza e desespero infernal. Amanhã, o cheiro da morte provocado pelo fogo assassino, continuará a entrar em casa de todos nós. A nossa dimensão é a da impotência diante de fenómenos diabólicos, mas que a mão do Homem podia intervir para ajudar a atenuar. Porém o Homem, teme pela sua vida e foge, achando a desgraça e o fim logo na estrada cega, com destino trágico. A mão de Deus não se fez sentir. Hoje só as lágrimas e as chagas, crepitam nos corações que choram, e onde a dor é imensa. Um sangue seco gritou e ninguém escutou. Pedrógão é uma terra entre outras, que nunca mais voltará a ser tão Grande, como outrora!

Joaquim A. Moura, Penafiel

Brincar com o fogo sai sempre caro

Marcelo, ao reagir, in loco, à tragédia de Pedrógão Grande, pouco depois de ter ocorrido, disse que foi feito o melhor que se podia fazer e nada mais se podia ter feito. O Presidente, com estas palavras, não assacou culpas nem virou as populações contra ninguém. Foi um comentário que revela grandeza política e nobreza de carácter. Tem sido um bom Presidente. O seu relacionamento com o Governo é impecável. Nunca o vi hostilizá-lo. A coabitação com António Costa tem sido uma realidade, que se deseja duradoura. O país não pode estar sempre a mudar de protagonistas principais. A estabilidade é condição sine qua non à prossecução de qualquer política. A tragédia de Pedrógão Grande foi um marco negro da nossa História, que nos entristece e enluta, mas há que aprender com ela. Os incêndios de Verão não podem ser encarados como uma fatalidade inevitável. Há que resolver o problema. Brincar com o fogo sai sempre caro, para mais quando o preço que se paga são 62 vidas humanas!

Simões Ilharco, Lisboa

Guardas florestais

“O sistema de defesa civil é socorrista, não preventivo”. As palavras do meteorologista Costa Alves são muito importantes. É urgente reactivar o Corpo Nacional da Guarda Florestal. Os guardas florestais são de extrema importância no policiamento, vigilância e fiscalização das zonas agro-florestais e das actividades cinegéticas e ilícitos ambientais. A reforma florestal, a revogação da lei do eucalipto, e um efectivo sistema preventivo contra incêndios continuam na gaveta. A profissionalização dos soldados da paz é urgente. Os bombeiros não podem fazer prevenção e socorrismo .

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

De um espanhol para meus irmãos portugueses

Queridos irmãos, queridas irmãs: acabei de saber da terrível tragédia de hoje em vossa pátria. Eu só tenho boas lembranças do povo português, que amiúde me tratou melhor que muitos de meus próprios compatriotas. Realmente não sei o que vos dizer, estou totalmente chocado. Sou um homem de quase 50 anos e não consigo segurar as lágrimas enquanto escrevo isso, acreditam nisso? Eu não sou um crente e só posso dizer-vos que lamento imenso, apresento os meus pêsames a todos os entes queridos das vítimas de todo o coração, e sinto como se fossem minha família porque para mim o povo português o é.

Perdoem os meus erros ao escrever e um fortíssimo abraço de vosso irmão espanhol:

Antonio E. Cantó, Valencia

