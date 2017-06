Tribunal Europeu condena lei russa contra “promoção da homossexualidade”

A lei russa que bane a “promoção da homossexualidade a menores” viola tratados europeus e o direito dos cidadãos à liberdade de expressão, para além de discriminar os homossexuais, considera o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Moscovo anunciou de imediato que vai apelar contra a decisão judicial, tomada na sequência de um processo movido por três activistas russos multados em milhares de euros por exibirem cartazes que encorajavam a aceitação da homossexualidade.

A legislação, de 2013, já foi usada para impedir marchas de orgulho gay e para deter activistas. De acordo com a lei, qualquer acontecimento ou acto interpretado como uma tentativa de promover a homossexualidade junto de menores é ilegal e punível com pesadas multas.

“O Tribunal considera, em particular, que apesar de as leis em questão visarem antes de mais proteger menores, os limites que impõem não estão claramente definidos e a sua aplicação tem sido arbitrária”, dizem os juízes num comunicado. “Ao adoptar estas leis, as autoridades reforçaram o estigma e os preconceitos e encorajaram a homofobia, o que é incompatível com uma sociedade democrática”, lê-se ainda no texto.

Líderes da Igreja Ortodoxa e políticos pró-Kremlin descrevem uma tentativa de impor aos russos o que chamam “valores europeus” inaceitáveis. “Tenho a certeza que o país continuará no futuro a apoiar a família tradicional e a proteger as crianças de todos os ataques de minorias”, escreveu no seu site Vitali Milonov, deputado do partido Rússia Unida, no poder.

As relações entre o Governo da Rússia e o tribunal com sede em Estrasburgo são complicadas – segundo a instância europeia, em 228 julgamentos de casos russos, Moscovo violou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos em todos menos seis.

