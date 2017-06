Câmara de Lisboa ignora assembleia e vai aprovar hotel polémico no Chiado

Foi quase por unanimidade que os deputados da Assembleia Municipal de Lisboa votaram, em Março último, um documento que pedia à câmara municipal que não autorizasse a transformação de um prédio da década de 1970 num hotel com estética pombalina, como é proposto por uma empresa de investimentos imobiliários para um imóvel perto do Chiado. Essa recomendação surgiu depois de uma petição pública nesse sentido ter recolhido 1.235 assinaturas em poucos dias. Já antes, em Fevereiro, PCP e BE tinham avançado com iniciativas semelhantes, também aprovadas por larga maioria.

PUB

A câmara, no entanto, ignorou esses pedidos e o projecto deverá ser aprovado na reunião privada desta quinta-feira.

Como o PÚBLICO noticiou em Fevereiro, a intenção do promotor é que o edifício do número 20 do Largo Rafael Bordalo Pinheiro e um outro, situado mesmo ao lado, sejam transformados num hotel de cinco estrelas. Para tal, propõe-se que a actual estética modernista do prédio – construído entre 1974 e 1977 para a companhia de seguros Império – seja substituída por "uma imagem arquitectónica mais integrada com a envolvente edificada" e reflicta uma "reinterpretação contemporânea" da arquitectura pombalina.

PUB

Além de uma mudança profunda do aspecto exterior do imóvel, a proposta pressupõe também que sejam retirados os 33 painéis de azulejos que o ceramista António Vasconcelos Lapa desenhou para a fachada. Perante as dúvidas levantadas pela Estrutura Consultiva Residente do Plano Director Municipal face à retirada dos azulejos, a câmara pediu – e o promotor aceitou – que os painéis fossem recolocados no interior do futuro hotel.

Mas as recomendações dos deputados da assembleia municipal iam mais longe. “A cidade não é só feita de ‘neo-pombalino’, nem tão pouco queremos transformar Lisboa numa Disney do pombalino. Queremos antes que a cidade deixe transparecer na sua malha urbana as diferentes intervenções arquitectónicas feitas no seu tempo histórico, mas também no que se refere à sua história mais recente”, escreveu Simonetta Luz Afonso, deputada do PS que elaborou um relatório sobre a petição. Esse documento foi aprovado por unanimidade pelos deputados que compõem as comissões de Urbanismo e da Cultura da Assembleia Municipal de Lisboa.

No relatório, a eleita socialista considerou que o edifício está “muito bem integrado” no largo e, por isso, “não existe necessidade de lhe pôr uma qualquer roupagem pseudo-histórica na sua linguagem pós-moderna.” E acrescentou: “É nosso dever preservarmos essa memória, estando certa que o prédio se manterá no seu desenho original, assim como os seus elementos decorativos azulejares que tão bem integram a composição rítmica e cromática da sua fachada. Seguramente será possível fazer a sua adaptação funcional para hotel, sem com isso alterar as suas características arquitectónicas e decorativas.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Simonetta Luz Afonso escreveu também algo que diria ao vivo mais tarde, em plenário. “Verbalmente, o senhor vereador Manuel Salgado mostrou-se receptivo em acompanhar as preocupações dos signatários e da relatora, manifestando a sua intenção de manter integralmente a fachada.”

Mas foram só palavras. A proposta que Manuel Salgado leva esta quinta-feira a deliberação camarária prevê que o projecto seja aprovado apenas com ligeiras alterações ao inicialmente estabelecido.

Uma das recomendações aprovadas pela assembleia municipal, apresentada pelo Bloco de Esquerda, propunha que o edifício fosse classificado como "bem de interesse municipal", o que teria suspendido imediatamente o processo em apreciação na câmara. Tal como o nome indica, as recomendações são apenas isso e a câmara municipal pode ou não aceitá-las.

PUB

PUB