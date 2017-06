Centenas de animais terão morrido no incêndio de Pedrógão Grande

Centenas de animais terão morrido no incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, disse o médico veterinário de Figueiró dos Vinhos, que se deparou com casos de queimaduras em cães e gatos.

Face aos relatos que têm chegado dos clientes que foram à procura dos seus animais e encontraram "dez ou vinte" mortos, principalmente cabras, ovelhas, vacas e porcos, Hélder Valente, médico veterinário na clínica VetFigueiró, disse acreditar que centenas de animais terão morrido durante o incêndio no Interior Norte do distrito de Leiria.

À clínica, já chegaram cerca de uma dezena de animais domésticos - cães e gatos - feridos pelas chamas, disse à agência Lusa o veterinário. A maioria dos casos são quadros respiratórios graves, desidratação, queimaduras de pele, em especial "dos membros, das patas, que em contacto com as temperaturas altas ficaram com queimaduras de elevado grau", explanou Hélder Valente.

O trabalho tem sido feito em articulação com os veterinários municipais de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, que têm percorrido o território, acrescentou.

Nas redes sociais, a clínica veterinária apressou-se a mostrar a sua disponibilidade para ajudar "todos os animais que precisarem de assistência" e tem divulgado imagens de cães aparentemente perdidos dos seus donos.

A clínica lançou também um apelo para a angariação de alimentos para animais, especialmente de espécies pecuárias, "o grupo de animais mais atingido" pelo incêndio que fustigou a região. De acordo com a VetFigueiró, necessita-se de fardos de palha e ração, bem como de alimento húmido para cães e gatos.

As entregas podem ser feitas na Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande ou nas próprias instalações da clínica veterinária.

