Construção metálica já representa 2% das exportações nacionais

O sector da construção metálica em Portugal tem vindo a registar, desde 2010, um crescimento médio anual de 10% graças ao potencial exportador que tem este tipo de tecnologia. No ano em que a Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista (CMM) assinala o seu 20º aniversário, o presidente desta estrutura, Luís Simões da Silva refere que os mercados internacionais foram os principais responsáveis pela dinamização deste cluster, que representa hoje em dia 2% do volume total das exportações nacionais.

PUB

De acordo com a informação divulgada pela CMM, que está a organizar esta quinta feira um encontro entre os associados, o volume de negócios do sector é hoje em dia superior aos 3.500 milhões de euros por ano e emprega actualmente mais de 26 mil postos de trabalho.

“A Construção metálica tem vindo a contribuir significativamente para a redução do défice comercial português, graças ao peso das exportações”, sublinha Luís Simões da Silva, realçando o reconhecimento que o mercado internacional tem dado à qualidade da indústria portuguesa. Esta indústria tem crescido “nos mercados exigentes e competitivos da Europa, para o qual exporta cerca de 1.3 mil milhões de euros em 2015” e também nos mercados emergentes fora da União Europeia, onde se tem vindo a afirmar gradualmente.

PUB

“O mercado internacional sabe bem que as empresas portuguesas conseguem colocar qualquer estrutura metálica em qualquer parte do mundo. Instalação de bases fabris em Marrocos, construção de pavilhões e armazéns na Guiné Bissau, fornecimento de estruturas metálicas para plataformas de exploração petrolífera em Angola são apenas alguns projectos com a assinatura nacional”, refere o presidente da CMM no já referido comunicado. Para estes mercados emergentes a indústria portuguesa exportou em 2015 cerca de 250 milhões euros, essencialmente para África e América Latina

A maior parte das indústrias deste sector estão concentradas nas zonas Norte e Centro do pais, onde, sublinha a CMM, há “uma estreita relação com as universidades e centros de investigação para o desenvolvimento de soluções cada vez mais inovadoras”, sendo que a robótica é apresentada como uma dessas apostas.

PUB

PUB