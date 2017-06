Daniel Day-Lewis vai deixar a carreira de actor

Daniel Day-Lewis vai deixar a representação, noticia esta terça-feira a Variety. O protagonista de Lincoln é o único actor alguma vez a ser distinguido com três Óscares de Melhor Actor pela Academia norte-americana.

“Daniel Day-Lewis não trabalhará mais como actor. Ele está imensamente grato a todos os seus colaboradores e ao público que teve ao longo de muitos anos. Esta é uma decisão privada e nem ele nem os seus representantes farão quaisquer comentários futuros acerca do assunto”, afirmou em comunicado Leslee Dart, porta-voz de Day-Lewis, citado pela Variety.

Os prémios de Melhor Actor da Academia começaram a chegar às mãos de Day-Lewis com o filme O Meu Pé Esquerdo, de 1989, e a sua interpretação do escritor e pintor Christy Brown. Anos depois, Day-Lewis é distinguido com Haverá Sangue, filme de 2008 de Paul Thomas Anderson. O terceiro Óscar de Melhor Actor recebeu-o pelo papel de protagonista em Lincoln, de 2013, uma obra de Steven Spielberg.

Daniel Day-Lewis, de 60 anos, esteve indicado para Melhor Actor – ainda que não tenha levado para casa a estatueta – pelos filmes Em Nome do Pai e Gangs de Nova Iorque.

A sua estreia no grande ecrã aconteceu aos 14 anos, numa participação no filme Sunday, Bloody Sunday (1971), tendo depois chamado a atenção dos críticos em 1985, quando integrou o elenco da série televisiva A Minha Bela Lavandaria.

Phantom Thread, filme onde se voltou a reunir com o realizador Paul Thomas Anderson, será o último trabalho de Daniel Day-Lewis que tem estreia marcada para Dezembro.

