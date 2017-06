David Fonseca junta-se a artistas locais para concerto solidário em Leiria

Ainda não tinham passado 24 horas desde o início da maior tragédia de que há memória em Pedrógão Grande, em Leiria, quando a comunidade leiriense começou a organizar um espectáculo de angariação de fundos para o próximo dia 24 de Junho. No palco, estará um conhecido “filho da terra”: David Fonseca, natural de Leiria, será um dos artistas a pisar o palco do teatro municipal. Os bilhetes custam 15 euros e podem ser comprados na bilheteira do Teatro José Lúcio da Silva. Pelas 15h desta segunda-feira, mais de metade da sala estava já preenchida.

“A solidariedade não tem limites e nos momentos mais difíceis todos são poucos para ajudar”. Assim começa o anúncio ao evento solidário que acontece às 21h30 do próximo sábado, uma semana depois das primeiras chamas terem começado a desenhar o pesadelo vivido este fim-de-semana.

Na sua página de Facebook, David Fonseca confirmou a sua presença no evento e declarou-se abalado com “tamanha tragédia”. “Os meus sentimentos para as famílias das vítimas e um enorme apreço pela coragem de bombeiros, militares e civis que combatem este horror”, continua a mensagem. "É altura de reunirmos esforços e apelar ao sentido de comunidade de todos”, insta o músico leiriense, que começou a sua carreira enquanto vocalista dos Silence 4.

A iniciativa do próximo sábado vem responder a uma "grande tragédia”, como qualifica Ricardo dos Santos, vereador da Câmara de Leiria e formado em Engenharia Ambiental, em declarações ao PÚBLICO. O autarca sublinhou “a solidariedade da população” e garantiu que a edilidade irá “trabalhar diariamente para conseguir ajudar naquilo que for possível, quer seja através de meios humanos, quer através de materiais que são neste momento necessários para Pedrogão Grande”. Este concerto é uma das primeiras acções.

Ainda sem detalhar muitos pormenores, uma vez que o espectáculo está a ser delineado, o vereador destacou a iniciativa como um dos exemplos da onda de solidariedade que por estes dias têm unido os leirienses. O evento contará com músicos do Orfeão de Leiria e um espectáculo da academia de ballet e dança Annarella.

Também a Orquestra Jazz de Leiria e a Omnichord Records, a Sociedade Artística Musical dos Pousos e a associação de acção cultural Fade In irão preparar actuações cujas receitas revertem para as vítimas dos incêndios.

Ao PÚBLICO, e depois de expressar a esperança no sucesso da iniciativa, o vereador aproveitou para voltar a deixar conselhos à população, a quem pede atenção. “Nestes dias é preciso ter um cuidado redobrado. É sempre recomendável que as pessoas procedam à limpeza dos terrenos na envolvente das suas casas porque tem-se verificado que muitos dos terrenos que estão em volta das casas acabam por não estar nas devidas condições e os bombeiros, que deviam estar mais libertos para actuar no fogo, estão muitas vezes a salvaguardar as casas”, alerta.

O incêndio que deflagrou no sábado causou até agora, segundo o balanço mais recente feito na segunda-feira, 63 mortos e 135 feridos, entre os quais 121 civis, 13 bombeiros e um militar da GNR. É expectável que os números continuem a aumentar nas próximas horas. Às vítimas somam-se dezenas de deslocados e alguns desaparecidos, estando ainda por calcular o número de viaturas e habitações destruídas.

