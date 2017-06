Operação policial em curso nos Campos Elísios, em Paris

Está em curso uma operação policial em Paris, nos Campos Elísios, onde foi criada uma zona de segurança de segurança devido a uma explosão num carro.

Segundo informações preliminares, um automóvel chocou com uma carrinha da polícia, tendo havido uma explosão no interior do primeiro carro. A polícia diz que tudo indica ter sido "um acto voluntário".

O choque ocorreu na zona das traseiras do Palácio do Eliseu, a sede d apresidência.

As autoridades estão a pedir às pessoas para não se aproximarem da zona central de Paris.

