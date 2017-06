O que quer o Reino Unido

Foi num discurso, em Janeiro, quando atingia o zénite da sua popularidade, que Theresa May definiu os seus “12 objectivos” para as negociações que, dizia, se resumiam num “único grande objectivo”: conseguir “uma parceria nova e construtiva” com a União Europeia. Eis algumas das prioridades que definiu então:

PUB

– Deixar a jurisdição do Tribunal de Justiça da UE.

– Controlar a imigração para o Reino Unido (deixando, em consequência, o mercado único europeu).

PUB

– Negociar “um abrangente e ambicioso acordo de livre comércio com a UE.

– Procurar novos acordos de comércio com países terceiros (saindo para isso da união aduaneira).

– Acordar novos mecanismos para garantir a continuação da cooperação com a UE no combate ao terrorismo e ao crime, em matérias de política externa e de defesa.

– Garantir os direitos dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido e o dos britânicos que vivem nos outros países da UE.

– Discutir um “período de implementação” dos acordos negociados com vista a uma saída da UE “suave e ordenada”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB