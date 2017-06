Número de pessoas deslocadas em todo o mundo bate recorde

O número de pessoas refugiadas, requerentes de asilo ou internamente deslocadas atingiu um novo recorde. Segundo as Nações Unidas, no final de 2016, havia 65,6 milhões de pessoas nesta situação. Destas, 22,5 milhões são refugiados, 40,3 milhões foram forçosamente deslocadas dentro do próprio país e 2,8 milhões esperam por asilo.

PUB

Em comparação com o final de 2015, registou-se um aumento de 300 mil pessoas. Contudo, este crescimento é ainda menor do que aquele registado entre 2014 e 2015, altura em se contabilizaram mais cinco milhões de deslocados forçados.

Segundo a BBC, o Alto Comissário para os Refugiados da ONU, Filippo Grandi, considera que estes números comprovam o falhanço da diplomacia internacional.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No ano de 2016, foi do Sudão do Sul que partiram mais refugiados: mais de 340 mil pessoas fugiram para o Uganda, ultrapassando as 200 mil que deixaram a Síria.

Os números divulgados pela ONU permitem ainda chegar a outro tipo de conclusões:

Uma em cada 113 pessoas em todo o mundo está deslocada;

Em 2016, a cada três segundos uma pessoa era forçada a deslocar-se;

Mais de metade dos refugiados de todo o mundo partiu de três países: Síria, Afeganistão e Sudão do Sul;

Quase dois terços da população síria foi obrigada a deixar a sua casa;

O Líbano alberga o maior número de refugiados à escala da sua população – uma em cada seis pessoas é refugiada – seguido da Jordânia (uma em cada 11) e da Turquia (uma em cada 28);

A Turquia recebeu o maior número de refugiados em termos brutos (2,9 milhões), seguida do Paquistão (1,4 milhões) e do Líbano (um milhão);

Metade da população refugiada tem menos de 18 anos;

A Alemanha foi o país que mais pedidos de asilo recebeu em 2016, seguida dos EUA, Itália e Turquia;

Mais de 500 mil refugiados regressaram aos seus países de origem.

PUB

PUB