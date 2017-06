Morreu um militar português em missão no Mali

Um militar português morreu e outro ficou ligeiramente ferido durante um ataque das forças rebeldes no Mali, informou esta segunda-feira o Exército em comunicado. O militar morreu na sequência de um ataque levado a cabo por homens armados no domingo, perto da capital Bamako. Outro militar português, que também estava no local, já “se encontra completamente recuperado”. A Reuters adianta que o ataque fez dois mortos.

O sargento-ajudante Gil Fernando Paiva Benido integrava o Contingente Nacional na Missão de Treino da União Europeia no Mali. A família foi informada da morte esta manhã, disse ao PÚBLICO o tenente-coronel Hélder Perdigão, porta-voz das Forças Armadas, que explica o contexto em que aconteceu: "Os militares têm actividades operacionais, e nos intervalos dessas actividades são colocados, para os momentos de descanso neste centro", disse.

Segundo o comunicado do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), enviado ao PÚBLICO, o local onde ocorreu o ataque terrorista, o Hotel Le Campement Kangaba, "é reconhecido e autorizado pela Missão de Treino no Mali – ao serviço da qual estava o militar – como Welfare Center entre os períodos de atividade operacional dos militares que prestam serviço naquele país".

A morte ocorreu "devido a confrontos ocorridos na sequência de um ataque de elementos rebeldes que provocou outras baixas entre elementos de outros contingentes", adianta por sua vez o comunicado do Exército.

Um inquérito "no sentido de esclarecer as circunstâncias que envolveram o ataque terrorista em Bamako" já foi instaurado, adiantou o EMGFA. "Encontravam-se no local vários militares da Força Internacional de diversos países, entre os quais dois portugueses. Mais se informa que o segundo militar português saiu ileso deste ataque", refere o EMGFA.

No Mali, um grupo que resultou da fusão de três outras fracções armadas com ligações à Al-Qaeda tem desencadeado ataques contra militares e contra a força de manutenção de paz da ONU.

