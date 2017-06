Aviões dos EUA na Síria "são alvos legítimos" para a Rússia

Aviões da coligação contra o Daesh liderada pelos Estados Unidos que sobrevoem a Síria “a oeste do rio Eufrates serão considerados alvos legítimos” e serão seguidos com sistemas antimísseis, avisou o Ministério da Defesa russo.

Moscovo ficou a um passo de dizer que os caças dos EUA e aliados serão abatidos – mas é uma retaliação, depois de um avião do regime de Bashar Al-Assad ter sido abatido pelos norte-americanos, no domingo, a 55 km de Raqqa.

A Rússia suspendeu também a ligação directa entre as cúpulas militares no terreno americanas e russas, usada para evitar colisões no espaço aéreo sírio. Não é a primeira vez que as duas potências envolvidas no atoleiro em que se transformou o conflito sírio deixam de cooperar – a mais recente foi em Abril, quando o Presidente Donald Trump ordenou o bombardeamento de uma base militar do regime de Damasco, como punição pelo uso de armas química.

Esta é a quarta vez, no último mês, que militares norte-americanos atacaram forças de Assad, diz o Washington Post. O exército sírio diz que jacto estava em missão contra o Daesh, e que o piloto foi morto. Na versão americana, o jacto atacou as Forças Democráticas Sírias, que avançavam contra Raqqa, e que os canais de comunicação com a Rússia não funcionaram – o piloto continuou a bombardear as tropas curdas e árabes, junto à cidade de Tabhah.

Foi a primeira vez que os EUA derrubaram um avião sírio desde o início da guerra, em 2011.

