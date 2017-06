Lisboa: duas pessoas morrem em incêndio num apartamento

Um homem de 79 anos e uma mulher de 77 morreram esta segunda-feira de manhã num incêndio, num apartamento na Calçada do Tojal, em Lisboa.

De acordo com o Regimento de Sapadores de Lisboa, as duas pessoas morreram no quarto onde o fogo começou. Oalerta para o quartel foi dado às 9h45 horas e os sapadores fizeram deslocar para o local 19 homens e seis viaturas.

