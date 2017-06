CP e Metro do Porto reforçam transporte na noite de São João

Todos os anos, as festas na noite de São João no Porto e em Braga recebem milhares de participantes que saem às ruas para celebrar. Para responder ao aumento da procura de viagens neste período, a CP – Comboios de Portugal aconselha a "deixar o carro na estação" e anuncia que vai reforçar os Serviços Urbanos do Porto entre as 20h do dia 23 e as 5h do dia 24 de Junho.

Além do reforço dos comboios regulares, vão ser realizados 27 comboios especiais – 24 com destino a Porto São Bento e três que circulam para Braga. No total, são 24 mil lugares que vão ser acrescentados.

Até esta quinta-feira, 22 de Junho, há também uma promoção de dois euros na compra de viagens ida e volta com destino às estações de Porto São Bento e Braga. Estas viagens são válidas entre as 12h do dia 23 e as 12h do dia 24 de Junho e o desconto só é aplicado se forem compradas nas bilheteiras da CP ou nas máquinas de venda automática.

Também a Metro do Porto assegura maior frequência na circulação do metro durante toda a noite, a partir das 20h desta sexta-feira. No entanto, a Linha Violeta (E), que liga o Estádio do Dragão ao Aeroporto, apenas cumpre o horário regular, terminando o funcionamento à 1h.

Na Linha Azul (A), entre o Estádio do Dragão e o Senhor de Matosinhos, o metro vai circular com uma frequência de 10 minutos até às 05h00. Depois desta hora, os veículos passam de 15 em 15 minutos.

Já na linha Vermelha (B), a ligação entre o Estádio do Dragão e a Póvoa de Varzim, será feita com intervalos de 20 minutos até às 3h00. Entre as 3h e as 6h, o metro passa com uma frequência de 30 minutos.

No metro que liga Campanhã ao ISMAI, Linha Verde (C), os veículos vão passar com frequências de 10 a 15 minutos até à 1h. Depois, todas as viagens terminam no ISMAI e a frequência passa a rondar os 20 minutos até às 2h e os 30 minutos a partir das 2h20.

A Linha Amarela (D), entre Santo Ovídio e Hospital de São João, vai funcionar com intervalos de seis minutos. Entre as 4h e as 7h a frequência começa a ser reduzida gradualmente. Por questões de segurança a circulação no tabuleiro superior da Ponte Luiz I vai estar encerrada entre as 23h45 e as 4h. Neste período, a linha amarela funciona em modo vaivém entre as estações Hospital de São João e São Bento, no Porto, e de Santo Ovídio a General Torres, em Gaia.

Já na Linha Laranja (F), que liga Fânzeres a Senhora da Hora, o tempo de espera vai ser de 10 minutos até às 2h e de 20 minutos entre as 2h e as 3h. Depois desse horário, terá que se esperar 30 minutos pelo próximo metro.

Segundo o comunicado da Metro do Porto, mais de 150 mil pessoas utilizam o metro como transporte na noite de São João.

Texto editado por Ana Fernandes

