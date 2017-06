França e Alemanha regressam ao Mundial de F1 de 2018

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) publicou nesta segunda-feira o calendário provisório do Mundial de Fórmula 1 de 2018, com 21 provas, incluindo o regresso de França e da Alemanha.

PUB

O campeonato mundial vai ter início a 25 de Março, em Melbourne, na Austrália, e vai terminar a 25 de Novembro, no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

No calendário da competição internacional de Fórmula 1 de 2018 destaca-se o regresso dos Grandes Prémios da Alemanha e da França, nos circuitos de Hockenheim e Le Castellet, respectivamente.

PUB

“O número de corridas tem aumentado, em comparação com esta temporada. Temos recebido numerosas petições para albergar Grandes Prémios, mas queríamos que houvesse promotores importantes para que cada corrida fosse especial”, afirmou Chase Carey, presidente da Fórmula 1.

Jean Todt, presidente da FIA, deu “as boas-vindas aos Grandes Prémios da França e da Alemanha no calendário”, realçando que ambos os países “têm uma longa e rica tradição” no desporto automóvel.

Calendário de Fórmula 1 para 2018:

25 Março: Austrália (Melbourne).

8 Abril: China (Xangai)*

15 Abril: Bahrein (Sakhir).

29 Abril: Azerbaijão (Baku).

13 Maio: Espanha (Barcelona).

27 Maio: Mónaco (Mónaco).

10 Junho: Canadá (Montreal).

24 Junho: França (Le Castellet).

1 Julho: Áustria (Spielberg).

8 Julho: Grã-Bretanha (Silverstone).

22 Julho: Alemanha (Hockenheim).

29 Julho: Hungria (Budapeste).

28 Agosto: Bélgica (Spa-Francorchamps).

2 Setembro: Itália (Monza).

16 Setembro: Singapura (Singapura)*

30 Setembro: Rússia (Sochi).

7 Outubro: Japão (Suzuka).

21 Outubro: Estados Unidos da América (Austin).

28 Outubro: México (Cidade do México).

11 Novembro: Brasil (São Paulo).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

25 Novembro: Abu Dhabi (Yas Marina).

* Sujeitos a confirmação.

PUB

PUB