O cheiro a queimado de uma vila deserta

São poucas as pessoas que se avistam na vila de Pedrógão Grande. Um grupo de adolescentes olha para a parede cinzenta e laranja em que se tornou o céu depois das quatro da tarde. O vento mudou. A culpa é do vento.

No centro de acolhimento da Santa Casa da Misericórdia, em Pedrógão Grande, pede-se a privacidade. Respeite-se. A dor chega de todo o lado. Os sobreviventes estão desolados. É o caso de Ana e da família que chegou do Noderinho, uma das aldeias mais devastadas, que fica a poucos quilómetros de Pedrógão. Com cerca de 30 habitantes, 11 morreram, entre eles duas crianças.

Mais acima está o centro de saúde, que neste momento serve de centro de triagem a feridos que são para aqui trazidos pelos m��dicos e enfermeiros do INEM e pelos bombeiros voluntários que chegaram de várias zonas do país. À porta do hospital, meia dúzia de técnicos do INEM preferem não falar. Estão sentados no chão, exaustos, falam entre eles e calam-se. Os jornalistas são convidados a ir embora pelo silêncio.

No largo do Centro de Saúde, há homens e mulheres a descansar junto à meia dúzia de ambulâncias ou deitados em muros. Bombeiros e carros estão parados à espera que lhes liguem para irem socorrer alguém. Ao início desta noite, respiram um pouco. Dizem que “felizmente” desde que aqui chegaram saídos da Vialonga, ainda não foram chamados. Mas o “felizmente” é sol de pouca dura. E as palavras também. Preferem não falar.

A noite cai em Pedrógão e o cheiro intensifica-se. Há mais fumo. Cai cinza do céu, quando todos pedem para que caia água. Há mais gente cansada. Com a cara fechada e a pele a colar de quente.

Não se respira de alívio. No centro de operações, vão saindo informações que no minuto a seguir já não o são. O IC8 já abriu e fechou tantas vezes quantos quilómetros tem. O resumo é este: a situação está instável. A única esperança é que já há pouco que possa arder aqui à volta. Pedrógão esteve cercado por várias frentes durante muitas horas. E ainda só fica ligado ao mundo de modo intermitente.

Os vários incêndios espalham-se por três distritos: começou no de Leiria, em Pedrógão, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos, Ansião e Alvaiázere, depois na Sertão no distrito de Castelo Branco, e em Góis e Penela do distrito de Coimbra.

