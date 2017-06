Mais de 1600 homens, 495 veículos e 15 meios aéreos combatem principais fogos

Mais de 1600 homens, apoiados por 495 veículos e 15 meios aéreos combatiam pelas 12h de hoje cinco grandes incêndios que lavravam nos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, segundo dados da Protecção Civil.

De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), as chamas que deflagraram às 14h43 de sábado em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, mobilizavam ao meio-dia 690 operacionais, 216 veículos e quatro meios aéreos.

O número de pessoas que morreram naquele incêndio florestal aumentou para 58, disse hoje o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

No distrito de Coimbra, 377 homens, apoiados por 113 veículos e seis meios aéreos, combatem o fogo que deflagrou sábado às 14h52 numa zona de floresta na freguesia de Álvares, concelho de Góis.

Ainda naquele distrito, as chamas que lavram no concelho de Penela, freguesia de Espinhal, estão a mobilizar 163 homens, 49 veículos e um meio aéreo.

Cento e oitenta e seis homens, 57 veículos e três meios aéreos estão a combater o fogo que deflagrou no sábado, às 18h09, numa zona de mato da freguesia de Orvalhos, concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco.

Apesar de já estar em fase de resolução, o incêndio que deflagrou no sábado às 20h09 numa zona de floresta em Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, ainda está a mobilizar no terreno 216 homens, 60 veículos e um meio aéreo.

A ANPC considera incêndios em resolução aqueles que já não apresentam perigo de propagação para além do perímetro já atingido.

