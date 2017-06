Em 2018 não haverá Discurso da Rainha, o momento em que começa o ano legislativo no Reino Unido, com a ida da Rainha ao Parlamento. Segundo a líder da Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom, a sessão parlamentar que irá começar esta semana vai durar dois anos, de forma a dar aos deputados tempo para lidar com o "Brexit".

Esta decisão pouco habitual vai permitir aos deputados escrutinarem "a quantidade substancial de legislação" inerente ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia, disse Leadsom, citada pela BBC.

É na quarta-feira que tem lugar o Discurso da Rainha, que deverá acontecer ainda com a primeira-ministra, Theresa May, a negociar um acordo com os norte-irlandeses unionistas do DUP que lhe garanta maioria. May perdeu-a nas eleições de 8 de Junho, que marcou para reforçar essa maioria, o que não aconteceu.

No Discurso — escrito pelo Governo —, a rainha anuncia as grandes propostas do executivo para o ano que se segue.

A última vez que tinha sido cancelado foi em 2011, pela coligação entre os conservadores e os liberais-democratas. Desde 1949 que não acontecia e o Partido Trabalhista, na oposição então como agora, considerou a decisão "um abuso de poder" para facilitar a aprovação de legislação polémica.

Ao anunciar que em 2018 não haverá Discurso, Leadsom disse que a legislação sobre o "Brexit" começará no Reino Unido com a "Grande Lei da Revogação".

