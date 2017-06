Oscar Otte surpreende Taro Daniel e conquista Lisboa Belém Open

O alemão Oscar Otte, 181.º do ranking mundial, surpreendeu o número 93 da hierarquia, o japonês Taro Daniel, ao conquistar a primeira edição do Lisboa Belém Open em ténis, pelos parciais 4-6, 6-1, 6-3.

O top 100 mundial desde cedo que começou a provar o favoritismo no court central de terra batida do CIF, tendo sido o primeiro a quebrar o jogo de serviço do adversário, mas obteve uma resposta imediata do alemão a fazer o contra-break.

No entanto, o nipónico voltou a ser mais forte quando Otte tentava voltar ao jogo e serviu de seguida para fechar o primeiro parcial, por 6-4.

No segundo set, o jovem tenista germânico não se mostrou afectado por estar em desvantagem e mostrou que não queria entregar de bandeja a vitória ao terceiro cabeça de série. Voltou a quebrar o jogo de serviço do japonês, desta vez por duas vezes, e embalou para fechar por 6-1 o parcial.

O derradeiro e decisivo jogo voltou a correr de feição ao germânico, que conseguiu novamente entrar mais forte, obrigando Taro a correr atrás do resultado.

Em vantagem, Otte fez o que lhe competia e venceu os seus jogos de serviço, aproveitando também o desgaste acumulado do japonês, acabando por ganhar o terceiro parcial por 6-3.

