Canadiano De Grasse voa em Estocolmo

O sexto meeting da Liga de Diamante do atletismo em 2017, realizado em Estocolmo, ficou marcado pela melhor corrida de 100m do ano. Na temporada que deverá ditar o adeus de Usain Bolt às pistas, foi um dos seus presumíveis delfins na velocidade que brilhou a grande altura, o canadiano Andre de Grasse, de 22 anos, medalha de bronze olímpica nos 100m e prata nos 200m.

A prova foi equilibrada até aos 70 metros, mas um final notável do canadiano deu-lhe a vitória, com os cronómetros a pararem em 9,69s, um tempo sensacional, de longe o melhor do ano. Porém, o vento estava acima do permitido, a 4,8 m

segundo, o que constituiu significativa ajuda para um atleta que tem como melhor em termos regulares 9,91s.

De Grasse irá agora aos trials canadianos com vista aos Mundiais de Londres, em Agosto, e será agora um sério candidato às medalhas nesse certame. Neste domingo, Youssef ben Meité, da Costa de Marfim, foi segundo com 9,84s, o jamaicano Ryan Shields terceiro, com 9,89s.

Quem continuou a ganhar foi a russa Mariya Kuchina, agora com o apelido de casada de Lasitskene, e em representação individual devido à suspensão em curso da federação do seu país. Voltou a saltar dois metros em altura, pela quinta vez esta temporada, e manteve-se imbatida.

Nos 1500m masculinos, o queniano Timothy Cheruiyot impôs-se a um plantel de luxo com a melhor marca do ano, a 3m30,77s, enquanto o seu mais cotado compatriota Asbel Kiprop não passou de quarto.

A actual grande figura do atletismo sueco, o discóbolo Daniel Stahl, não ganhou, mas fez boa figura, arremessando o engenho de 2kg a 68,13m. O jamaicano Fedrick Dacres, porém, seria o mais forte, com 68,36m.

