Vítima de abuso sexual processa Uber por uso ilícito de relatório médico

Uma mulher que foi abusada sexualmente na Índia, em Dezembro de 2014, por um condutor da Uber vai processar a empresa de norte-americano. Em causa está a utilização dos relatórios médicos, de forma ilícita, pelo director executivo da empresa no continente asiático.

No processo, Jane Doe - o nome fictício pelo qual a mulher é tratada - acusa a empresa de a “violar” duas vezes após “obterem e partilharem, de forma ilícita, os relatórios médicos do abuso sexual”, avança o The Verge, citando o processo judicial a que teve acesso.

Apesar de as informações médicas serem restritas ao médico e ao paciente, o director-executivo da Uber, Eric Alexander, teve acesso aos relatórios médicos da mulher, partilhando-os mais tarde com outros executivos da companhia. A acção judicial apresentada por Jane Doe é contra a própria empresa, bem como o seu presidente, Travis Kalanick, Eric Alexander e Emil Michael, o vice-presidente sénior.

De acordo com o The Verge, Alexander obteve os dados clínicos de Jane Doe, por acreditar que as alegações de abuso sexual eram uma sabotagem à empresa, levada a cabo pela sua principal concorrente na Índia, a Ola Cabs. Contudo, de acordo com a BBC, não se sabe como Alexander teve acesso aos relatórios clínicos.

“A negação de abuso sexual é mais uma forma de discriminação de género, que está enraizado na cultura da empresa”, declarou em comunicado o advogado de Doe, citado pela The Verge. “Espero que este processo judicial, juntamente com as mudanças recomendadas pelo conselho independente, leve a alterações na Uber”, acrescentou.

Em Dezembro de 2014, Travis Kalanick afirmou que faria "tudo para ajudar a levar este homem à justiça”. Segundo a BBC, o agressor, Shiv Kumar Yadav, foi condenado em 2015 a prisão perpétua.

Um porta-voz da Uber declarou em comunicado que “ninguém deveria passar por uma experiência horrorosa como esta”: "Estamos muito tristes por ela [Doe] ter de reviver o caso".

Em Fevereiro do ano passado, uma trabalhadora da empresa afirmou que foi alvo de assédio sexual e discriminação, durante o tempo que trabalhou para a companhia. Já no início deste mês, a Uber despediu 20 funcionários por assédio e comportamento impróprio.

