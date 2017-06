Incêndio põe habitações em risco em Pedrógão Grande

Várias habitações estão em risco na vila de Pedrógão Grande, concelho de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, disse neste sábado à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais e da Guarda Nacional Republicana. De acordo com a mesma fonte, o Itinerário Complementar 8 (IC8), entre o nó da zona industrial de Pedrógão Grande e o nó do Outão, está cortado ao trânsito desde as 19h.

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, por seu lado, afirma que o incêndio naquele concelho do distrito de Leiria lavra numa zona florestal e ainda “não há qualquer indicação de casas em perigo”.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Protecção Civil, às 18h45, dois incêndios lavravam no concelho de Pedrógão Grande, um dos quais em curso e outro em conclusão. O que mobiliza mais meios está em curso desde as 14h43, em povoamento florestal, nas localidades de Escalos, Fundeiros, mobilizando 156 homens, 46 viaturas e três meios aéreos.

Na localidade de Pinheiro do Bordado, também no concelho de Pedrógão Grande, outro incêndio em fase de conclusão está a mobilizar dez homens e três viaturas.

Um incêndio em resolução significa, de acordo com a Protecção Civil, que não há perigo de propagação além do perímetro já atingido. Um fogo em conclusão é um incêndio extinto com pequenos focos de combustão dentro do perímetro atingido.

Segundo a Protecção Civil estavam em curso neste fim de tarde de sábado 21 incêndios rurais. O que mobilizava mais meios situava-se na localidade de Fonte Limpa, concelho de Góis, distrito de Coimbra: 211 operacionais, 60 viaturas e três meios aéreos.

No Barro, concelho de Loures, Lisboa, 181 bombeiros, auxiliados por 56 viaturas e um meio aéreo combatiam um incêndio em curso em povoamento florestal desde as 12h02.

