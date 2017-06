Theresa May admite que apoio às vítimas do incêndio "não foi o melhor"

A chefe do governo de Londres admite, após diversos dias sob crítica nos media, que o apoio às vítimas no enorme incêndio que destruiu uma torre de habitações, na capital inglesam "não foi o melhor".

A "confissão" de May surge depois de a primeira-ministra britânica se ter reunido com 15 sobreviventes da tragédia que reduziu a cinzas o edifício e matou até agora 58 pessoas. "As vítimas estão preocupadas que a sua voz não seja ouvida, que as muitas questões que têm não serão respondidas. Por isso mesmo ordenei a abertura de um inquérito e o Governo já assumiu as despesas de representação legal das vítimas. (...) O nome do juiz [que conduzirá o inquérito] será anunciado nos próximos dias", afirma Theresa May, numa tomada de posição citada pelo diário londrino The Guardian.

E para sacudir qualquer dúvida sobre o empenho da primeira-ministra, May acrescenta que será ela mesma "enquanto primeira-ministra, a responsável por pôr em prática as conclusões" do inquérito, que vai correr sob a sua competência.

À porta de Downing Street, juntaram-se mil pessoas em protesto e que exigiram a sua saída. "É uma cobarde, tem que sair", disse uma mulher de 28 anos, Tilly Howarth, de 28 anos, que foi de Brighton para Londres para se manifestar contra May.

