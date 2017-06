Soldado afegão mata quatro militares norte-americanos em base no Afeganistão

Pelo menos quatro militares norte-americanos foram mortos este sábado por um soldado do Afeganistão numa base no Norte deste país.

"Foram mortos dentro da base", disse Abdul Qahar Araam, o porta-voz do 209.º regimento do exército afegão, citado pela Reuters. "Estamos a investigar o que se passou".

O comando militar americano em Cabul, a capital do país, confirmou as mortes em Shaheen, o quartel-general do 209.º regimento na cidade de Mazar-i-Sharif.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou esta semana o secretário da Defesa James Mattis a rever o número de tropas no Afeganistão, abrindo a porta para o aumento do número de efectivos naquele país, como vinha a ser pedido pelo comando americano no terreno.

