Portugal entra a ganhar no Europeu de Sub-21

Portugal estreou-se neste sábado no Campeonato da Europa de Sub-21 com uma vitória. Na Polónia, a selecção portuguesa defrontou na primeira jornada do Grupo B da prova a Sérvia e conseguiu assegurar a conquista dos três pontos com um triunfo, por 2-0. Gonçalo Guedes, aos 37’, e Bruno Fernandes, aos 88’, fizeram os golos da equipa portuguesa.

Sem qualquer derrota no escalão desde Outubro de 2011, Portugal realizou uma exibição personalizada contra uma selecção com bons valores. O primeiro golo português foi marcado de cabeça por Gonçalo Guedes, aos 37 minutos, após um cruzamento de Podence. Perto do final da partida, Bruno Fernandes, assistido por Renato Sanches, fixou o resultado final.

