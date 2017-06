João Pereira sagra-se campeão europeu de triatlo

O português João Pereira sagrou-se neste sábado campeão europeu de triatlo, no Campeonato da Europa da modalidade, a decorrer em Kitzbuhel, na Áustria, com João Silva em terceiro lugar.

PUB

O atleta do Benfica terminou a prova em 1h45m31s, um segundo a menos do que o francês Raphael Montoya, segundo classificado, e quatro a menos em relação ao compatriota e colega no Benfica João Silva.

Quanto aos restantes portugueses, Pedro Afonso Gaspar foi 40.º e Miguel Arraiolos desistiu, após a prova de ciclismo.

PUB

PUB

PUB