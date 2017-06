Apple contrata presidentes dos estúdios de televisão da Sony

Para reforçar a aposta na criação de conteúdos de vídeo, a Apple foi buscar à Sony Pictures Television os dois executivos de topo, que foram responsáveis por levar para os estúdios desta empresa a popular série Breaking Bad.

Jamie Erlicht, de 48 anos, e Zack Van Amburg, 46, eram desde 2005 co-presidentes nos estúdios da Sony e começarão a trabalhar para a Apple no final deste Verão.

O comunicado emitido pela Apple não detalha a função que os dois executivos terão dentro da empresa de tecnologia, afirmando apenas que vão ser responsáveis pela programação de vídeo. “Eles têm uma grande experiência a produzir televisão para audiências globais e a criar programação para um vasto leque de serviços, incluído programas para a Amazon, Hulu e Netflix”, lê-se na nota da empresa, que nos últimos tempos tem vindo a experimentar criar algum conteúdo televisivo para as suas plataformas, muito embora esteja longe de concorrer com aquelas plataformas.

No início deste mês, estreou um reality show, centrado no seu próprio ecossistema de aplicações. Chama-se Planet of the Apps (Planeta das aplicações) e tem dez episódios em que criadores de aplicações as apresentam a um júri. Uma outra série, chamada Carpool Karaoke, mostra celebridades a cantar dentro de um carro. Ambas podem ser vistas através do Apple Music, o serviço de streaming pago da Apple, que é focado em música, mas contém também outro tipo de conteúdo.

