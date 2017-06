É oficial. Vai estar mesmo muito calor durante o fim-de-semana

Uma grande parte do país está em alerta laranja. Ou seja as temperaturas estão altas nesta sexta-feira e vão subir durante o fim-de-semana. Em alguns casos vão mesmo ultrapassar os 40 graus, alerta o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

São nove os distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente, com persistência dos valores elevados das temperaturas máximas: Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Lisboa e Beja. O aviso laranja entra em vigor às 12h desta sexta-feira e dura até às 4h de domingo.

No fim-de-semana, as temperaturas máximas nestes nove distritos vão oscilar entre os 35 graus na Guarda e os 43 graus em Évora. Beja tem uma previsão de 42 graus Celsius, Lisboa estará acima dos 40, Portalegre e Castelo Branco devem chegar aos 39, Vila Real e Bragança aos 37, Viseu aos 36 e o Porto rondará os 30.

No que respeita à radiação ultravioleta (UV), o distrito da Guarda está nesta sexta-feira em risco "extremo" enquanto os restantes distritos de Portugal continental estão com risco muito elevado.

A Direcção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um comunicado, recomendando que a população evite ao máximo a exposição excessiva e directa ao sol, sobretudo por parte dos grupos mais vulneráveis: crianças, idosos, pessoas de mobilidade reduzida e doentes crónicos.

A hidratação é outro aspecto fulcral das recomendações das autoridades de saúde, que sugerem um aumento da ingestão de água, procurando ao máximo locais frescos, de forma a evitar ao máximo os efeitos negativos do calor.

Durante estes três dias, as noites prevêem-se tropicais, registando temperaturas mínimas superiores a 20 graus.

A DGS sugere ainda que a população contacte o Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde (808 24 24 24) para casos mais urgentes.

