Queixa contra Manuel dos Santos chega à Comissão para a Igualdade

O Alto-Comissário para as Migrações remeteu as declarações do eurodeputado Manuel dos Santos sobre a deputada socialista Luísa Salgueiro para o Gabinete Técnico de Apoio à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação. Entretanto, em Bruxelas, os socialistas garantem que vão “analisar internamente” as consequências do sucedido.

Durante a votação, em Maio, sobre a candidatura da cidade de Lisboa para receber a Agência Europeia do Medicamento, Luísa Salgueiro, deputada do PS, esteve votou a favor, tal como todos os oturos deputados. A decisão não agradou ao socialista Manuel dos Santos, que se apressou a insultar a deputada no Twitter, chamando-a “cigana” “não só pelo aspecto” e acusando-a de pagar “favores” a António Costa e Manuel Pizarro.

Perante as acusações, vários deputados socialistas já se pronunciaram, mostrando estarem envergonhados com a posição do eurodeputado. A ala do partido no Porto avisa, em comunicado, que o líder do PS, Carlos César, irá submeter uma “participação disciplinar” perante os “órgãos jurisdicionais”.

A delegação do PS no Parlamento Europeu já anunciou que se vai reunir no próximo dia 27 de Junho para avaliar as acusações. No Facebook, o líder da delegação Carlos Zorrinho comunicou que "o teor das acusações pessoais será analisada internamente".

O líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, também já se pronunciou sobre o assunto, dizendo tratar-se de “uma vergonha do PS” e defendendo a expulsão de Manuel dos Santos do PS.

