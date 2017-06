Piratas informáticos atacam site do PCTP/MRPP

O site do PCTP/MRPP (Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses) foi atacado por piratas informáticos.

A página do partido dirigido por Arnaldo de Matos apresenta na manhã desta sexta-feira várias imagens de supostos extraterrestres, com uma música de fundo. O tema em causa é Gospel, que junta três rappers: o indonésio Rich Chigga, o sul-coreano Keith Ape e o norte-americano XXXTentacion.

No site, lê-se ainda a seguinte mensagem em inglês: “Your Site Has Been Hacked By: .L0ST!”. Em português, a tradução seria: “O seu site foi atacado por: Perdidos”. Espalhada pela página está ainda a inscrição “Acidthings”.

O PÚBLICO ligou para a sede do partido para pedir um comentário a responsáveis do PCTP-MRPP, mas ninguém atendeu o telefone.

