Líder do PSD de Matosinhos demite-se e não poupa Bragança Fernandes

Há uma nova crise no PSD de Matosinhos. José António Barbosa demitiu-se do cargo de líder da estrutura local e com ele demitiram-se mais de uma dezena de membros da comissão política concelhia do partido. Paralelamente, o social-democrata renunciou ao cargo de líder da bancada na Assembleia Municipal de Matosinhos por – explicou em comunicado – “não se rever na forma interesseira, secretária e hipócritas de algumas pessoas a servir a causa pública”.

PUB

Com a de demissão do presidente concelhio cai por terra o acordo que o PSD fez em Novembro passado com o CDS no sentido de concorrerem junto em Matosinhos nas eleições autárquicas de Outubro.

Há muito que as relações entre a concelhia de Matosinhos e a distrital do PSD-Porto estavam extremadas por causa do processo autárquico no concelho. José António Barbosa escolheu Joaquim Jorge para candidato do partido, mas a distrital levantou resistências à solução encontrada pela concelhia, invocando, entre outras razões, que o candidato não se encaixava no perfil que o plenário de militantes votou e que exigia que o cabeça de lista a Matosinhos tinha que ser militante do PSD.

PUB

Quatro meses depois de ter indicado o candidato, a concelhia viu o processo ser avocado pela distrital que aprovou o nome do médico Jorge Magalhães para liderar a candidatura social-democrata à presidência da Câmara de Matosinhos.

O facto de o partido já ter candidato não fez abrandar a tensão entre a concelhia e a distrital, com José António Barbosa a denunciar o “pântano político” em que se transformou o processo autárquico em Matosinhos.

“Apesar do candidato apresentado pela concelhia ter sido aprovado por voto secreto em reunião interna, e cumprindo todos os formalismos legais, alguns dirigentes do PSD, afectos à distrital e à [direcção] nacional, gente com uma visão sectária da política habituada a servir-se dos partidos e não a ser os partidos e as populações, tudo fizeram no sentido de impedir a candidatura”, escreveu em comunicado o até agora líder concelhio.

“Com este pântano político, entendo que é meu dever, perante os matosinhenses e os sociais-democratas, apresentar o meu pedido de demissão e renunciar ao cargo de líder de bancada do grupo do PSD de Matosinhos na assembleia municipal pois não me revejo nesta forma interesseira, secretária e hipócrita de servir a causa pública”, declarou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PÚBLICO sabe que a gota de água para a demissão de José António Barbosa tem a ver com a comissão ad-hoc, nomeada há dias pelo presidente da distrital, Bragança Fernandes, e que vai liderar o processo autárquico em Matosinhos. Dela fazem parte Pedro da Vinha Costa (ex-líder da concelhia de Matosinhos), Bruno Pereira (em representação da distrital), Jorge Barbosa (JSD), Rui André Martins (TSD) e o candidato à câmara, Jorge Magalhães.

“Primeiro avocaram o processo, depois jantaram todos juntos na Estalagem da Via Norte já com o candidato que diziam, não conhecer, e, na segunda-feira passada, nomearam uma comissão. Não me revejo na forma de fazer política de algumas pessoas”, afirmou ainda António Barbosa, em declarações ao PÚBLICO.

Ao todo, demitiram-se 16 membros da concelhia de Matosinhos e José António Barbosa diz que o órgão não tem quórum”.

PUB

PUB