Eurodeputado do PS chama "cigana" e "não só pelo aspecto" a deputada socialista

Em Maio, todos os deputados aprovaram um voto de saudação à iniciativa de candidatar a cidade de Lisboa a receber a Agência Europeia do Medicamento. Entre os votos por unanimidade estava a deputada do PS Luísa Salgueiro, eleita pelo distrito do Porto. Esta sexta-feira, a parlamentar foi insultada na rede social Twitter pelo eurodeputado socialista Manuel dos Santos.

O socialista, também ele do Porto, acusa a deputada de votar com os "centralistas". Até aqui eram apenas críticas entre deputados do mesmo partido, contudo, nos tweets, Manuel dos Santos chama a deputada de "cigana" e vai mais longe nos comentários racistas dizendo que é cigana "não só pelo aspecto", mas porque "paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas".

Luisa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspecto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas. — Manuel dos Santos (@Manuel___Santos) June 16, 2017

Em causa está o facto de os deputados socialistas eleitos pelo Porto (na verdade, todos os deputados de todos os partidos, uma vez que a proposta foi votada por unanimidade) terem votado a favor da candidatura de Lisboa para receber a Agência Europeia do Medicamento. Uma agência que tem estado no centro da polémica. Ora, para o eurodeputado, esta actuação dos representantes do partido é "uma verdadeira vergonha".

Os deputados socialistas do Porto votaram a candidatura de Lisboa a sede da Agência Europeia do Medicamento. Uma verdadeira vergonha. — Manuel dos Santos (@Manuel___Santos) June 16, 2017

Luísa Salgueiro, que votou em conjunto com as restantes bancadas, não é de etnia cigana nem tem família de etnia cigana. Na série de tweets, Manuel dos Santos critica violentamente a deputada dizendo que ela "é protegida por Costa e Pizarro [presidente da federação do PS do Porto].

A deputada socialista não sabia dos insultos quando contactada pelo PÚBLICO e preferiu não fazer comentários. Luísa Salgueiro tem esta sexta-feira um dia agitado com a inauguração da sua sede de campanha em Matosinhos, onde vai ser candidata do PS à Câmara Municipal.

O PÚBLICO tentou contactar o eurodeputado, mas até à hora de publicação desta notícia não foi possível. Entretanto, Manuel dos Santos escreveu novo tweet a dizer que "claro" que não é "racista". "Não respondo a grupos organizados das redes sociais, dedicados a reverter (excelente expressão) afirmações fora de contexto para ataques. Podem continuar se quiserem: não me demovem nem me atemorizam. Claro que não sou racista."

Carlos Zorrinho, líder da delegação do PS no Parlamento Europeu, disse ao PÚBLICO que Manuel dos Santos fez essas declarações noutro plano que não o de eurodeputado. "Pessoalmente, não considero que esteja a fazer essas declarações como eurodeputado", disse quando questionado se o PS irá agir perante declarações racistas de um eurodeputado eleito nas suas listas. Zorrinho remete esses tweets para a disputa autárquica dizendo que "a terra das eleições autárquicas não está na agenda do Parlamento Europeu".

Por cá as declarações de Manuel dos Santos levaram ao desagrado do porta-voz do PS, João Galamba. O deputado, respondendo a um tweet de Rui Tavares (líder do LIVRE), em que diz que não pode aceitar "que um deputado do Parlamento Europeu se exprima nestes termos racistas", responde dizendo que Manuel dos Santos "é uma vergonha de MEP".

Não achas tu e não acha ninguém. Uma vergonha de MEP — Joao Galamba (@Joaogalamba) June 16, 2017

