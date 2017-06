O Presidente descafeinado

Há uma frase que define bem Mike Pence, o homem que será o Presidente dos EUA se Donald Trump se retirar (ou for tirado) da Casa Branca. “Sou cristão, conservador e republicano — nesta ordem . ”

Mesmo assim, gosto mais do auto-retrato que Pence fez nos anos 1990. “I’m Rush Limbaugh on decaf.” Percebe-se o “descafeinado”. Há 30 anos, Pence tinha um programa de rádio onde defendia as suas ideias religiosas, conservadoras e republicanas (como Rush Limbaugh), mas a sua popularidade era infinitamente menor. O “descafeinado” também tem a ver com o estilo. Pence é um conservador com um “mas”: “Sou um conservador, mas não estou zangado com isso.” Já Limbaugh é um conservador que oscila entre a má-educação alarve e o touro enraivecido.

Mas o vice-Presidente dos EUA só é “descafeinado” no tom. Em tudo o resto, é dose dupla de cafeína e faz corar os liberais do seu partido.

Dizem os insiders que a vontade para que substitua Trump é o segredo mais mal guardado de Washington. O homem “waiting in the wings”, como se lê agora em toda a imprensa norte-americana, já estará a ensaiar para assumir o cargo.

Com o rótulo de “conservador imperturbável”, Mike Pence é um Trump com pele de cordeiro. As características que o tornaram vice-Presidente — previsível, estável, calmo, sereno, soft-spoken e não dado a dramas — são as mesmas que muitos republicanos apontam como aquilo de que o país precisa. Pence já chegou à Casa Branca como o “homem consensual”. Perante o furacão Trump, está aliás a ser decisivo para manter o partido coeso. Ao contrário do Presidente, tem muitos amigos em Washington — foi congressista durante 12 anos e presidente da Conferência dos Republicanos na Câmara dos Representantes, que centraliza a mensagem do partido e por isso um reconhecimento dos seus skills comunicativos. Ao mesmo tempo, mostra o seu perfil de liderança. Este é o terceiro lugar mais importante na hierarquia do partido. Em todos esses anos no Congresso, só um dos projectos de lei se tornou lei — e até Dan Quayle, o vice-Presidente que se enganou a escrever batata, conseguiu 18. Mas nem isso parece ser visto como um problema. A ideia é que Pence não estava no Congresso para fazer leis, mas para o tirar do centro e virá-lo para a direita.

Isto é a forma. No conteúdo, é uma alma gémea de Trump. Pence foi um dos construtores da onda do Tea Party que emergiu em força nos EUA após a eleição de Barack Obama e, como governador do Indiana (2013-2017), assinou uma lei de inspiração medieval. Bastaria isto para o definir. Mas vale a pena olhar para o pormenor. Sonsamente baptizada como “Religious Freedom Restoration Act”, a “sua” lei foi escrita para permitir que qualquer cidadão do Indiana pudesse invocar a sua crença religiosa para se defender de uma acusação de discriminação em tribunal. Por exemplo, se recusar servir ou receber num restaurante ou num hotel um casal gay porque a sua religião estipula que a homossexualidade é um pecado. No currículo político de Pence, há votos para cortar o orçamento federal da Planned Parenthood e esforços para fazer avançar uma emenda constitucional contra os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Pence foi também um dos governadores que fecharam as fronteiras do seu estado aos refugiados sírios depois do atentado terrorista de Paris de Novembro de 2015. Num acto de notável desobediência civil, um grupo de igrejas locais recebeu uma família de refugiados sírios à luz do dia.

Entre os seus defensores mais desabridos está Erick Erickson, o que diz bem sobre o que o Partido Republicano inclui na sua ampla coligação, de gente decente a supremacistas brancos. Há dois anos, Erickson foi definido pela revista The Atlantic como “o conservador mais poderoso do América”. Também considerado decisivo na ascensão do Tea Party, Erickson é comentador fixo da Fox News, tem uma coluna de opinião “sindicada”, um programa de rádio com uma audiência de peso e em 2016 lançou um site de direita radical chamado The Resurgent. Como muitos conservadores, foi um Never Trumper que, perante a vitória, deu a Trump o benefício da dúvida. Há uns dias anunciou que a lua-de-mel acabou. Com Mike Pence “in the wings”, escreveu, não vale a pena perder mais tempo. “Espero que o Presidente e os seus conselheiros percebam que seria muito melhor para ele demitir-se do que arriscar um impeachment.” É hoje claro que muitos republicanos se revêem nesta posição. E já não falam apenas em sussurro.

Entre Pence e Trump venha o Diabo e escolha? Não. Donald Trump ofende a política, a ética, a civilidade e as mulheres. Tudo, mesmo um conservador evangelista da idade da pedra como Mike Pence, é melhor do que Trump.

