Homem detido junto ao Parlamento britânico

Um homem alegadamente armado foi detido esta sexta-feira no exterior do Parlamento britânico pelas autoridades do Reino Unido. A informação foi já confirmada pela Polícia Metropolitana de Londres. O episódio ocorreu às 11h10, detalham as autoridades britânicas em comunicado. O suspeito terá cerca de 30 anos, adianta a polícia, e foi detido por alegadamente transportar consigo uma faca. "Não há registo de feridos", tranquilizaram as autoridades.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, que cita testemunhas no local, o homem vestia uma camisola cinzenta e foi interceptado por três agentes da polícia, auxiliados por outros cinco agentes armados que patrulhavam numa zona próxima do Parlamento. Nas redes sociais estão a ser partilhadas imagens que registam o momento.

Man detained outside Parliament pic.twitter.com/gYsuefaHRd — Andy Bell (@andybell5news) June 16, 2017

Um veículo da polícia e uma ambulância estão no local, que foi isolado. O Parlamento terá sido encerrado.

