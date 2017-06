TAP concentra serviços em São Paulo

A TAP está a alterar a forma como gere a parte comercial no Brasil, ao concentrar “nos escritórios de S. Paulo todas as funções de suporte ao negócio”, segundo afirmou fonte oficial da transportadora aérea ao PÚBLICO.

PUB

Questionada sobre o eventual fecho de escritórios neste mercado, a mesma fonte afirmou, por escrito, ser “falsa” a informação que a TAP esteja a encerrar “todos os escritórios” no Brasil.

“Em cada um dos estados brasileiros onde a TAP opera, e onde mantinha sobretudo uma estrutura comercial, a TAP vai continuar a ter representantes comerciais”, afirmou a mesma fonte.

PUB

De acordo com o relatório e contas da empresa relativo ao ano passado, o mercado brasileiro sofreu quedas sucessivas ao nível das receitas nos últimos anos, desde o pico atingido em 2013. Em 2016, a queda foi de 20%, com o Brasil a representar uma quota de 17% no total das receitas.

Os últimos dados, no entanto, dão conta de uma recuperação. Num comunicado recente, referente aos dados de Maio, TAP sublinhou que as rotas brasileiras “continuam a demonstrar uma forte retoma do tráfego, com mais 16 mil passageiros”, o que representa uma subida homóloga de 14%.

PUB

PUB