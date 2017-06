Rating do país fica igual, agora com perspectiva positiva da Fitch

Ao passar do “braço correctivo” do Pacto de Estabilidade europeu para o “braço preventivo”, Portugal parece estar agora mais próximo de subir nas avaliações das principais agências de rating e deixar para trás a classificação de “lixo” financeiro. O primeiro sinal surgiu logo nesta sexta-feira, horas depois de os ministros das Finanças europeus terem formalizado a saída de Portugal do Procedimento de Défice Excessivo (PDE). Ao início da noite, a Fitch alterou a perspectiva do rating de Portugal de “estável” para “positiva”, abrindo a porta a uma melhoria da notação portuguesa numa das próximas avaliações.

Para já, tudo se mantém igual na classificação do país: o rating continua a estar (desde Novembro de 2011) em BB+ (a 11.º nota mais baixa numa escala de 20 níveis de avaliação, o degrau imediatamente antes do grupo de investimento de qualidade). Neste momento, Portugal ainda continua a ser visto pela Fitch, pela Moody’s e pela Standard & Poor's como grau de não-investimento, vulgarmente conhecido como “lixo” financeiro.

A canadiana DBRS é, entre as agências relevantes para a análise que o Banco Central Europeu (BCE) faz da qualidade dos activos usados como contrapartida para ceder liquidez aos bancos, a única que atribui a Portugal uma classificação acima de “lixo”. Por isso é tão importante para a República portuguesa passar a ter mais do que uma agência a avaliá-la sem a nota de “lixo”, não só pelo efeito positivo que pode ter nos custos de financiamento do Estado (induzindo uma descida dos juros da dívida), mas também aliviando a pressão sobre o próprio sector bancário.

O que se segue

O facto de a Fitch se ter pronunciado nesta sexta-feira, no mesmo dia em que o Ecofin aceitou a proposta da Comissão Europeia de retirar Portugal do PDE, tem a ver com o facto de as agências de rating terem datas previamente definidas para divulgar as suas avaliações (alterando-as ou não). A da Fitch coincidiu com a decisão europeia. E se o calendário não mudar, a agência só volta a tomar uma nova decisão em Dezembro; mas até lá pode pronunciar-se sobre Portugal e isso ajudará a antecipar o sentido da decisão. Ainda antes haverá as avaliações da Moody's e da Standard & Poor's, em Setembro. Ambas têm o rating de Portugal numa perspectiva estável. E em Outubro segue-se uma nova ponderação da DBRS, que também aponta para uma perspectiva estável.

Próximas avaliações 1 de Setembro – Moody's 15 de Setembro – Standard & Poor's 20 de Outubro – DBRS 15 de Dezembro – Fitch

A decisão da Fitch não terá sido uma surpresa para o ministro das Finanças. Ainda no Luxemburgo, Mário Centeno não escondia ter “uma expectativa positiva” em relação à avaliação desta agência, mas logo aí refreou os ânimos, dizendo o processo de reavaliação das agências é lento, decorrendo ao longo de meses.

Novos avisos

Portugal saiu do PDE depois de ter assegurado uma descida do défice para um valor equivalente a 2% do PIB, prevendo a Comissão Europeia que o país vai continuar a garantir um défice abaixo de 3% nos próximos anos de forma sustentada.

A partir de agora, o país passa do chamado “braço correctivo” do Pacto de Estabilidade para o “braço preventivo”. Terá, segundo as regras europeias, de assegurar uma redução do défice estrutural em 0,6 pontos percentuais ao ano e uma diminuição da dívida pública a um ritmo equivalente a uma vigésima parte da diferença entre o valor da dívida e os 60% do PIB.

No Luxemburgo, onde decorreu a reunião do Ecofin (ministros das Finanças europeus), o vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis, deu “parabéns aos portugueses pelo que alcançaram”. Mas, depois, vieram avisos: “Hoje é o dia para celebrar. Amanhã é o dia para continuar o trabalho árduo”. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse-o por outras palavras, ao avisar que o país não pode “adormecer à sombra da bananeira, considerar que está adquirido o que demorou cinco anos e meio a obter”.

Dombrovskis lembrara que Portugal ainda tem “desequilíbrios macroeconómicos excessivos” no que toca à sustentabilidade das finanças públicas, sublinhando o nível muito elevado da dívida pública, que no ano passado ainda superou os 130% do PIB. Aos jornalistas, Centeno reafirmou que Portugal está focado “naquilo que é importante”.

