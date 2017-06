Sporting pergunta se demora muito para Ronaldo voltar a Alvalade

O Sporting Clube de Portugal lembra nesta sexta-feira na sua conta oficial no Twitter que “bom filho à casa torna” e pergunta se demora muito para Cristiano Ronaldo voltar a Alvalade.

A publicação foi feita na tarde desta sexta-feira, depois de se saber que Ronaldo quer deixar o clube de Madrid.

.@Cristiano, o bom filho à casa torna... ainda demoras? ?? pic.twitter.com/zgAeLPSJYy — Sporting CP (@Sporting_CP) June 16, 2017

“@Cristiano, o bom filho à casa torna... ainda demoras?”, escreve o clube, ilustrando a publicação com uma camisola verde com o número 7 e o nome do jogador.

Além do Sporting, também o Hertha de Berlim recorreu ao humor no Twitter, dizendo-se pronto para receber o avançado português: "Ronaldo quer deixar o Real Madrid. Não há dinheiro, mas há um desafio galáctico e Berlim vai amar-te como a um filho. Interessado @Cristiano? #hahohe.”

O desejo de Ronaldo em deixar o Real Madrid por se sentir alvo de uma perseguição pelo fisco espanhol foi avançado nesta sexta-feira pelo jornal A Bola. A decisão, diz o diário desportivo, é irreversível e já foi transmitida ao presidente do clube espanhol.

Segundo o jornal espanhol Marca, os dirigentes do Real Madrid estão a tentar acalmar Cristiano Ronaldo.

De acordo com este jornal, a decisão de deixar o Real Madrid foi anunciada ao presidente do clube, Florentino Pérez, durante esta semana.

