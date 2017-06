Planisférico podcast: Irá a Nova Zelândia ganhar a Taça das Confederações?

Será que alguma vez as Ilhas Fiji vão ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos que não seja no râguebi? Quão perto esteve o Taiti de ganhar a Taça das Confederações? E o Haiti, não merecia já mais um par de participações no Mundial?

Se tivessem insistido muito, será que a Índia tinha ido ao Mundial 1950 e teria sido campeã no Maracanã em vez do Uruguai? E se não fosse o Sarre, será que a Alemanha teria feito o que fez no futebol mundial?

A história das grandes competições de futebol não se faz só de Brasil, Alemanha, Argentina ou Portugal. Também se faz com as selecções do fundo da tabela, as equipas de amadores que, por vezes, conseguem entrar num Mundial, numa Taça das Confederações ou num torneio olímpico de futebol e que são quase sempre goleadas, mas que acabam sempre por colher os favores do público.

A propósito da Taça das Confederações, que se realiza na Rússia e que terá pela primeira vez a participação de Portugal, contamos no episódio V do Planisférico podcast algumas destas aventuras dos pequeninos entre os grandes. E se Portugal não ganhar a Taça das Confederações, então que seja a Nova Zelândia.

PS: Tudo isto mais Freddy Adu, claro.

O podcast do Planisférico também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

