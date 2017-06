Nuno Santos no Rio Ave por cinco épocas

O avançado Nuno Santos foi esta sexta-feira anunciado como o primeiro reforço do Rio Ave para a próxima temporada, tendo assinado um contrato de cinco anos neste regresso a Vila do Conde, onde jogou no primeiro ano de júnior.

"É uma casa que já representei. Gostei muito de estar aqui. Foi um ano decisivo para mim, em que dei um grande salto", declarou o internacional português, que na última época representou o V. Setúbal por empréstimo do Benfica.

Nuno Santos deposita grandes expectativas nesta nova fase, prometendo dar o melhor dentro de campo.

"Vai ser um ano com fortes expectativas. Espero agradar tanto ao clube como aos adeptos. Prometo trabalho, dedicação, muito empenho e bons jogos", referiu.

Nuno Santos não escondeu a vontade de evoluir para outros patamares, ambicionando chegar a clubes com outras ambições.

"O Rio Ave dá muito protagonismo aos jogadores. É um bom clube para dar um salto grande. Espero dar continuidade a essa projecção que o Rio Ave tem tido. Estou feliz por estar aqui e ansioso para que comece", disse.

Depois de passar pela formação de Trofense e FC Porto, Nuno Santos esteve um ano nos juniores do Rio Ave.

Mais tarde saiu para o Benfica, passando pelos juniores e pela formação secundária. Na temporada 2015/16 actuou duas vezes pela equipa principal, fazendo parte do plantel que se sagrou tricampeão nacional. Na época passada fez 32 jogos pelos sadinos, divididos entre campeonato e taças.

