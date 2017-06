Battaglia no Sporting até 2022 com cláusula de 60 milhões

O Sporting chegou esta sexta-feira a acordo com o Sp. Braga para a contratação do médio argentino Rodrigo Battaglia, que assumiu um vínculo válido para as próximas por cinco épocas com os "leões".

O clube de Alvalade não especifica os valores que envolveram o negócio, referindo em comunicado ter ficado estipulada com o médio "uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros".

No sentido inverso, ficou decidida a cedência temporária de Jefferson ao clube bracarense, bem como a transferência definitiva de Ricardo Esgaio. O Sporting salvaguardou 20 por cento do passe de Esgaio.

