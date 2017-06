Tito Paris regressa com novo disco: ouça aqui quatro faixas inéditas

Em Janeiro de 1995, a estreia discográfica de Tito Paris com Dança Ma Mi Criola foi descrita no PÚBLICO como “um bom começo para um bom músico.” Mais de duas décadas passadas, com vários discos gravados e uma carreira já internacionalmente reconhecida, o cantor e compositor cabo-verdiano regressa com Mi Ê Bô, após 15 anos sem editar um álbum de originais.

Esse hiato nas gravações deveu-se a uma agenda cheia, com muitos concertos em vários países. Mi Ê Bô, feito sem pressões, tem participações especiais de Bana (que gravou com ele o tema Resposta de segredo cu mar, de B. Leza, pouco antes de falecer), Boss AC e o maranhense Zeca Baleiro.

Uma semana antes de Mim Ê Bô chegar às lojas (a 23 de Junho, com chancela da Ruela Music e distribuição da Sony), o PÚBLICO dá a ouvir, num exclusivo para os seus leitores, quatro das treze faixas do disco: Gata Morena, Bô, Ilha na meio d’oceano e a faixa-título, Mim ê bô. “Um disco é uma obra de arte, é um trabalho que fica para lá do tempo de vida do seu autor”, diz Tito Paris. Ouçam-no e confiram.

