Oito distritos do continente sob aviso laranja a partir de sexta-feira devido ao calor

Oito distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente, com persistência dos valores elevados das temperaturas máximas, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

PUB

De acordo com o IPMA, os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estão sob ‘aviso laranja’, a partir das 12h de sexta-feira, até às 4h de domingo, devido às temperaturas elevadas que se vão fazer sentir.

Por enquanto o nível de alerta para estes distritos ainda é amarelo, à semelhança do que se passa com o resto do país, à excepção de Viana do Castelo, Porto, Aveiro e ilhas, onde o aviso é verde, representando ausência de qualquer risco previsível.

PUB

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, é emitido sempre que há uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o ‘aviso amarelo’ alerta para risco em “determinadas actividades dependente da situação meteorológica”.

As temperaturas máximas nestes oito distritos vão oscilar entre os 35 graus na Guarda e os 43 graus em Évora.

Beja tem uma previsão de 42 graus centígrados, Portalegre e Castelo Branco de 39, Vila Real e Bragança de 37 e Viseu 36.

Para hoje e até ao início da tarde de sexta-feira, as temperaturas máximas vão andar entre os 34 e os 43 graus.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado e com neblina ou nevoeiro no litoral a norte do cabo Raso até meio da manhã, aumentando temporariamente de nebulosidade no interior durante a tarde.

A previsão aponta também para vento fraco, soprando moderado de nordeste.

PUB

PUB