Provincianismo lisboeta

Portugal pode orgulhar-se de ver ilustres representantes seus nos mais variados sectores mundiais, como Siza Vieira, Edgar Cardoso, José Saramago, Sophia de Mello Breyner, Amália Rodrigues, Manoel de Oliveira, Rosa Mota, Cristiano Ronaldo, etc. Infelizmente, o mesmo não acontece quando nos detemos na qualidade dos políticos que se apoderam do poder que os portugueses lhes conferem baseados nas promessas eleitorais, logo esquecidas quando se sentam nas bancadas do Parlamento, ou nas poltronas do Governo.

Vem isto a propósito de, caso Portugal venha a ser escolhido como país-sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA), esta instituição europeia vir a ser sedeada em Lisboa e não em qualquer outra cidade portuguesa, nomeadamente, no Porto. O ministro da Saúde, em declarações para “inglês ver”, veio a terreiro defender que a escolha por Lisboa radica na circunstância de a Agência Portuguesa do Medicamento (Infarmed) estar sedeada em Lisboa e de ser necessário instalar cerca de 900 profissionais da EMA e respectivas famílias, argumentação que é contrariada pela Santa Casa da Misericórdia do Porto e pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, que recorda que é no Norte que existe o principal Health Cluster do país com duas faculdades de Medicina, indústrias farmacêuticas e centros de investigação clínica. Parece bem mais importante que o Infarmed. [...]

A mediocridade política já conseguiu que o interior do país seja hoje um deserto onde não há qualidade de vida nem futuro que atraia juventude, conhecimento ou investidores, e, não sendo expectável que os partidos políticos invertam as suas estratégias, o que deveremos esperar é que o deserto se alastre para as cidades, vilas e aldeias do litoral para, finalmente, Portugal se confinar com o “Terreiro do Paço”. [...]

A. Álvaro de Sousa, Valongo

Será casualidade?

Carlos César tem a mulher, o filho, a nora e o irmão na administração pública e em cargos públicos. Se é verdade que os familiares de um qualquer político não devem ser proibidos de exercerem cargos públicos por esse facto, também não é menos verdade que este caso concreto levante muitas dúvidas, podendo quase afirmar-se que se trata, de facto, de vários favorecimentos. Lamento que o PS não aprenda com o passado e não tenha ainda posto em prática a cultura da competência, da honestidade e da verdade. Por que será que todos os partidos políticos insistem em continuar a ser fabricantes de actos não transparentes, altamente duvidosos e provocatórias para a grande maioria dos cidadãos deste país, felizmente honestos?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Apanhar moscas com carabinas

A ideia de pôr a NATO a combater os terroristas é tão parva como apanhar moscas com uma carabina. Quem sugere isto é idiota ou vendedor de armas. Como o armamento usado pela NATO é fabricado na América, tudo leva a crer que o homem é parvo, mas não é estúpido.

Estúpidos serão os líderes que alinhem com ele.

Quintino Silva, Paredes de Coura

