Putin oferece asilo a ex-director do FBI

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que está disposto a dar asilo político ao ex-director do FBI, James Comey, caso este seja perseguido pela Justiça dos Estados Unidos.

Putin comparou o caso do ex-director do FBI despedido por Donald Trump com o de Edward Snowden, que se encontra exilado na Rússia desde 2013 — o antigo funcionário da Agência Nacional de Segurança norte-americana (NSA) revelou publicamente documentos secretos dos EUA.

"O quê que o diferencia de Snowden?", questionou Putin, acrescentando, porém, que "soa muito estranho que um chefe dos serviços secretos grave" uma conversa com o chefe de Estado sobre a suposta ingerência russa nas eleições e "passe para a imprensa através de um amigo".

Putin fez estas afirmações durante uma entrevista na televisão russa em que respondeu a perguntas feitas por cidadãos e voltou a rejeitar as acusações da intervenção russa no processo eleitoral dos EUA, assegurando que Comey, no seu recente depoimento ao no Senado, "não apresentou provas" dessa alegada ingerência.

"Ele falou que nós influenciámos os americanos para que votassem de uma maneira determinada", disse Putin, acrescentando que "isso acontece em todo o mundo com a propaganda que os EUA fazem".

Vladimir Putin lembrou que por duas vezes na história os dois países juntaram esforços, forjando alianças durante as guerras mundiais. Para o Presidente russo, disse que continuam a existir pontos possíveis de cooperação, dando como exemplos o problema sírio e o Médio Oriente.

